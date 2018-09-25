Акции "Лукойла" могут прибавить до 1,5% на фоне выкупа GDR в рамках buy back

Акции "Лукойла" могут прибавить до 1,5% на фоне выкупа GDR в рамках buy back



Акции "Лукойла" на Мосбирже во вторник растут в цене более чем на 1,3% и выглядят лучше рынка не только на фоне роста цен на нефть, но и после появления сообщения о том, что компания в рамках buy back выкупила с 17 по 21 сентября GDR на $47,8 млн.

Индекс Мосбиржи при этом на 13.00 снизился на 0,11% - до 2427,42 пункта.

В августе "Лукойл" объявил о том, что он планирует провести программу обратного выкупа акций на общую сумму до $3 млрд.

Можно ожидать, что на фоне известия о выкупе ценным бумаг в рамках buy back акции компании на Мосбирже могут прибавить до 1,5%.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club