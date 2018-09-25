БКС Брокер: Лукойл и Роснефть обновляют исторические максимумы

Индексы

Котировки на 12:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2430,40 п. (+0,01%)

Индекс РТС: 1163,74 п. (+0,07%)

О главном

Российский рынок торгуется вблизи уровней закрытия сессии накануне. В то же время высокие цена на нефть стимулируют покупки в бумагах нефтегазового сектора

Позитивные факторы

– Нефтяные котировки поднялись к $82 за баррель марки Brent

Негативные факторы

– Риски эскалации торгового конфликта между США и «остальным миром»

– Риски введения новых антироссийских санкций со стороны США

В деталях

Торги на российском рынке проходят в незначительном плюсе. После довольно продолжительного подъема инвесторы решили взять паузу и дождаться новых сигналов для дальнейших действий. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,01%, и индекс РТС подрастает на 0,07%. Национальная валюта укрепляется к доллару и стабильна к евро.

Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный.

Азия продолжает торговаться не в полном составе. Сегодня закрыты рынки Гонконга и Южной Кореи. После выходного дня накануне китайский Shanghai Composite просел на 0,57%, в то время как японский Nikkei прибавил 0,15%.

Европейские рынки перешли к незначительному росту после вчерашнего падения. К 12:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 курсирует в плюсе на 0,2%.

Американские фьючерсы прибавляют с утра консолидируются после просадки основных индексов в понедельник.

В целом, похоже, мировые инвесторы «отыграли» сам факт эскалации торгового противостояния между Пекином и Вашингтоном: введение новых пошлин и отказ Китая продолжать переговоры США. Однако глобальные риски замедления роста глобальной экономики, вызванные тяговым конфликтов, никуда не делись, и любые сообщения на эту тему будут продолжать оказывать влияние на динамику рынков. В связи с этим, интерес на текущей неделе будут представлять данные по ВВП США, а также индексы деловой активности в производственной сфере США и Китая.

Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого инвесторы ждут повышения диапазона ставки с 1,75-2% до 2-2,25, а также комментариев главы регулятора Джерома Пауэлла.

Нефтяные котировки продолжают путь наверх. К 12:50 МСК цена барреля марки Brent поднялась на 0,92% – до $81,96. Поддержку «черному золоту» отказывают ожидания дефицита предложения из-за сокращения экспорта иранской и венесуэльской нефти при 100% уровне исполнения сделки странами ОПЕК+. Сегодня в фокусе окажутся данные по запасам нефти в США от API, которые будут опубликованы в 23:30 МСК, завтра ждет выхода показателей по запасам и добыче от Минэнерго страны.

Российский рынок сегодня торгуется с переменным успехом, но в непосредственной близости от уровней закрытия сессии понедельника. Впереди много важных событий, которые могут внести коррективы в расстановку сил на рынке, и текущего роста цен на нефть уже недостаточно, чтобы инвесторы продолжали активные покупки широким фронтом. Напротив, они предпочитают зафиксировать прибыль в наиболее подросших активах. Так, второй день подряд, снижаются бумаги металлургического сектора. В то же время высокие цены на «черное золото» поддерживают интерес в отдельных акциях нефтегазового сектора, который сейчас в лидерах роста. Исторические максимумы достигнуты бумагами Лукойла и Роснефти. положительные ожидания сохраняются по Газпром нефти и привилегированным акциям Башнефти.

Корпоративный сектор

Отраслевой индекс сектора «металлургия и добыча» остается в центре внимания продавцов. Продолжают корректироваться акции Русала после 8 сессий подъема. В минусе бумаги Полиметалла, Норникеля, Алросы, Северстали, ММК и ТМК.

Снижение в пределах 0,3% демонстрируют акции финсектора, телекомы и энергетики. После уверенного роста накануне незначительно корректируются акции Сбербанка и ФСК ЕЭС. В минусе бумаги ВТБ, МТС, МосБиржи, Юнипро, Энел Россия.

Перешел в зеленую зону отраслевой индекс потребительского сектора. Корректируются вверх просевшие в понедельник бумаги продуктового ритейла, а также акции М.Видео и Детского мира.

Бумаги Роснефти и Лукойла продолжают покорять исторические максимумы – акции прибавляют более 1%. Спросом пользуются бумаги Татнефти, Газпром нефти и Башнефти. В то же время здесь продают акции Новатэка, Газпрома и Сургутнефтегаза.

Попова Анастасия, эксперт БКС Брокер