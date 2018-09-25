БКС Брокер: практически со 100% вероятностью предполагается, что ключевая ставка будет увеличена на 0,25

Заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду, 26 сентября (21.00 МСК), является крайне важным мероприятием. Это не удивительно, ведь цикл монетарного ужесточения в США набирает обороты.

Мероприятие будет содержать в себе ряд моментов, на которые стоит обратить внимание инвесторам. Следует отметить, что в 21.00 МСК будут также представлены цифровые прогнозы Федрезерва относительно экономики и процентных ставок, а в 21.30 МСК состоится пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла.

На этот раз с практически 100% вероятностью предполагается, что ключевая ставка будет увеличена на 0,25 процентных пункта (п.п.), до 2-2,25%. Событие это вполне ожидаемо. Важен взгляд в будущее – оценка перспектив монетарной политики в США.

Помимо повышения ставок, Федрезерв осуществляет еще одну меру по монетарному ужесточению. Речь идет о сворачивании баланса. Начиная с октября 2017 г., ФРС запустила процесс «QE наоборот». В «Принципы и планы нормализации политики» были внесены изменения, согласно которым регулятор намерен постепенно снижать объемы реинвестируемых доходов от удерживаемых ценных бумаг с истекающим сроком погашения.

Надо понимать, что сейчас регулятор держит около $2,3 трлн Treasuries при общем объеме баланса в $4,2 трлн. Как результат, текущее сокращение активов на $40 млрд в месяц не представляет сильной угрозы для рынков. Сейчас более важны эмоциональные аспекты заявлений регулятора, поводы для движений на финансовых рынках.

По итогам августовского заседания ФРС назвала риски для перспектив развития американской экономики «в целом сбалансированными». Согласно второй оценке, ВВП США во II квартале вырос на 4,2% (кв/кв). Согласно прогнозу ФРБ Атланты, известному наиболее свежими оценками в рамках сервиса GDPNow, на III квартал предполагается 4,4% прирост ВВП.

Федрезерв сообщил, что инфляция в среднесрочной перспективе стабилизируется в районе целевого уровня (2% по PCE Indices), хотя локально ее может подогреть рост цен на бензин и некоторые другие составляющие. В июле ценовые индексы потребительских расходов подтвердили обозначенную картину.

Индексы цен потребителей (CPI) и производителей (PPI) указывают на среднесрочное усиление инфляции в Штатах, в августе годовой прирост составил 2,7% и 2,8% соответственно. При этом показатели несколько замедлили динамику по сравнению с июлем. Средний прирост заработных плат в августе, напротив, ускорился до 2,9% годовых.

Фискальное стимулирование под эгидой Дональда Трампа и соответствующий рост долговой нагрузки Штатов способны усилить инфляционные ожидания. Не забываем и про взлет нефтяных котировок. Согласно сегменту облигаций, защищенных от инфляции (TIPS), инфляционные ожидания в Штатах на ближайшие 5 лет составляют 2,28% годовых, приближаясь к февральскому максимуму.

Регулятор также подчеркнул, что при определении будущих корректировок процентной ставки он будет оценивать текущие и прогнозируемые экономические условия в Штатах, ориентируясь на целевые показатели занятости и инфляции.

На мой взгляд, в текущих условиях ФРС может указать на «зарубежные» риски, то есть усиление торговых разногласий между США и Китаем, а также валютный кризис на развивающихся рынках.

На 2018 г. FOMC запланировал четыре этапа повышения ключевой ставки по 0,25 п.п., до 2,25-2,5%. Два этапа уже материализовались. Согласно сегменту деривативов (сервису CME FedWatch), с вероятностью свыше 70% четвертое повышение состоится в декабре. Долгосрочная цель регулятора – 2,9%.

На мой взгляд, на этот раз медианный прогноз участников FOMC по ставке вряд ли претерпит серьезные изменения. Оценка инфляции может быть немного увеличена, однако, присутствуют «зарубежные» риски. В целом риторика регулятора может остаться достаточно гибкой.

В среду вечером на рынке США возможна волатильность. Естественной реакцией на ужесточение монетарной политики ФРС может стать рост доходностей Treasuries, укрепление доллара и новый виток коррекции по американскому рынку акций.

Рынок акций США находится в районе исторических максимумов, так и не заложив в котировки рост процентных ставок. Одно из объяснений – ФРС крайне осторожно подходит к этому процессу, избегая негативных сюрпризов. Однако имеется некая совокупность рисков, которая «в один прекрасный момент» способна ударить по американским акциям.

Локально - если монетарное на этот раз будет сопровождаться риторикой, указывающей на повышенные риски для прогноза по увеличению ставок, реакция в активах вряд ли будет особо выраженной.

Оксана Холоденко, аналитик по международным рынкам «БКС Брокер»