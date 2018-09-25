Обзор: нефть по инерции идет вверх, рубль осторожно обновляет локальные максимумы

Цена на нефть (декабрьский фьючерс) во вторник 25 сентября к 14.43 повышалась на 0,7% до 81,09 доллара за баррель сорта Brent. Рынок "черного золота" растет, закрепляясь уже на уровне 81 доллар за баррель впервые с ноября 2014 года, когда он летом-осенью (4 года назад) стремительно снижался с уровня выше 100 долларов.

Нефть по-прежнему получает поддержку от опасений по поводу сокращения поставок иранской нефти на мировой рынок из-за санкций США. Кроме того, ОПЕК+ намерен держать руку на пульсе и поддерживать сокращение добычи на уровне, о котором договорились в конце 2016 года, чтобы не допустить перепроизводства в 2019 году.

Рубль на этом фоне продолжает умеренно укрепляться против основных резервных валют и во вторник обновил максимумы к доллару с 8 августа (65,51) и с 21 августа - к евро (77,14).

Психологически приятный для рубля фон поддерживают заявления чиновников, обладающих широким аналитическим аппаратом. Так, замминистра финансов РФ Владимир Колычев оценил в 25-27 миллиардов долларов объем спроса, который не поступит (и соответственно не будет довлеть) на внутренний валютный рынок в текущем году в связи с отказом ЦБ РФ от покупок на рынке валюты для минфина до конца декабря.

В итоге, "американец" к 14.41 мск снижался с начала торгов на 0,3% до 65,61 рубля, евро - на 0,1% до 77,32 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent колеблется около уровня 5,3 тысячи.

До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 65-66,2 рубля, евро – в коридоре 76,6-78 рубля.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/obzor-nieft-iniertsii-idiet-vvierkh-rubl-ostorozhno-obnovliaiet-lokal-nyie-maks/