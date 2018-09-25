Торги вторника стартуют на фондовом рынке США ростом индексов на фоне стремительно дорожающей нефти

Торги вторника стартуют на фондовом рынке США ростом индексов на фоне стремительно дорожающей нефти



Рынок акций США имеет все шансы начать торговую сессию вторника ростом индексов на фоне существенного скачка цен на нефть и положительной коррекции на мировых торговых площадках.

Накануне основные американские индексы снизились после того, как вступили в силу взаимные импортные пошлины в США и Китае. При этом во вторник фьючерсы на индексы США растут на 0,1-0,2%.



Европейские рынки также восстанавливаются после снижения накануне, прибавляя 0,2-0,6% по основным индексам. Во вторник представитель китайской стороны заявил о том, что возобновление торговых переговоров зависит только от США.

Также европейские трейдеры обратили внимание на сообщение о том, что американский кабельный оператор Comcast приобрел 29,1% акций британского телеканала Sky – за 17,28 фунта за акцию.



Вместе с тем, азиатские индексы завершили сессию вторника преимущественно «в минусе». При этом позитивным для японского рынка является снижение курса иены, что благотворно влияет на японские экспортирующие компании. В результате японский индекс Nikkei прибавил по итогам торгов 0,33%.



Поддержку американским индексам во вторник может оказать активно растущая в цене нефть. Баррель марки Brent стоит уже более $81 доллара, такой уровень цен наблюдается впервые с ноября 2014 года. Росту нефти способствует позитивная реакция участников рынка на решение министерского комитета ОПЕК+ по объемам добычи нефти. Кроме того, рынки ждут сокращения объемов поставок нефти из Ирана в связи с экономическими санкциями США.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club