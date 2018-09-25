"Быки" толкают нефть наверх, а рубль не спешит укрепляться

Рубль продолжает укрепляться. Доллар США к середине дня торгуется по 65,69 руб. (-0,2%), евро снижается на 0,1% и торгуется около 77,25 руб. Курсы ЦБ РФ на среду, 26 сентября, понижены и составляют 65,82 руб. за американскую валюту (-33 копейки) и 77,38 руб. за евро (-30 копеек).

Сырьевой рынок рвется ввысь и не останавливается в ралли. Баррель североморского сорта нефти Brent дорожает к настоящему моменту на 1% и стоит $82,04. Это новый локальный рекорд четырех лет.

Если начало разгона цен было видно в итогах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, то сегодняшнее ралли - это просто сорванные тормоза у покупателей. Обновление годовых максимумов нон-стоп без свежей информации и катализаторов может означать разбег спекулянтов, стремящихся к технической цели в $90. Венесуэла с ее спадом добычи, «торговые войны» между США и Китаем, ожидание дефицита поставок черного золота в мире из-за выпадения из цепочки Ирана - все это было известно и ранее, но именно сейчас работает синергетически. И нефть продолжает дорожать.

Сейчас видно, что пара доллар/рубль, изрядно перепроданная, больше не торопится за нефтяной динамикой. Хотя сейчас еще работает поддержка от проходящего в эти дни очередного налогового периода в РФ. Доллар может остановиться в падении около поддержки в границах 65,55-65,65 руб. Там, вероятно, гринбек попробует консолидироваться до получения новой информации от ФРС.

Сегодняшние торги для доллара США завершатся в пределах 65,50-66,25 руб., для евровалюты - в границах 77-78,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари