По биткоину возобновилось нисходящее движение

Новая неделя для крипторынка началась c минорной ноты. В понедельник, 24 сентября, на торгах в Европе, покупатели после пробоя трендовой линии стали закрывать длинные позиции. Причем игроки уходили в фиат (USD) и тизер (USDT).

Я вам напомню, что изначально падение крипторынка остановил эфириум, когда цена на него отскочила от $169. Затем эстафетную палочку получили другие альктоины. Ripple, Stellar и ADA подорожали на новостях о том, что их добавили в OKCoin. Считаю, что рост курса биткоина спровоцировали альткоины на серии положительных новостей.

Так как любые новости имеют краткосрочное влияние на рынок, то фиксация прибыли от длинных позиций в альткоинах, вызвала нисходящую волну в паре биткоин/доллар. В понедельник, 24 сентября, торги закрылись снижением по биткоину до уровня $6585. Во вторник на торгах в Азии падение усилилось до $6369. Те, кто думал, что началось новое ралли, разочаровались и через закрытие длинных позиций оказали дополнительную поддержку американскому доллару.

Цена скорректировалась до 61,8% от роста с $6100 до $6840. Теперь рынок должен сформировать последнюю нисходящую волну на дневном периоде к 30 сентября-01 октября и можно спокойно дожидаться предновогоднего ралли.

Допускаю, что до октября продавцы сходят под $6 тыс. Для реализации «медвежьего» сценария нужно смотреть на борьбу покупателей и продавцов в зоне $6215 – $6325.

На данный момент покупатели нащупали временную поддержку. Я думаю, после консолидации падение цены продолжится.

Сколько по времени будет длиться консолидация?

В текущей ситуации я вижу два сценария развития событий:

1. С текущего уровня $6404 формируем восходящую трехволновку до $6530, а затем падаем до $6160.

2. Ускоряемся до $6212, затем будет пауза на 7 часов, а после этого тестируем $6150.

В первом случае стоит готовиться к пробою $6150 за биткоин, а во втором – к отскоку от него. Если пара BTC/USD провалится под $6100, то на стопах последует снижение до $5700. Рынок близок к развороту, нужно немного подождать.

Владислав Антонов, аналитик Альпари