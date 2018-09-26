Акции "АвтоВАЗа" могут подорожать еще на 2,5% на новости о делистинге

Акции "АвтоВАЗа" могут подорожать еще на 2,5% на новости о делистинге



Акции "АвтоВАЗа" на Мосбирже растут в цене почти на 3,5% после известия о том, что компания собирается провести делистинг после выкупа акций у миноритариев. Такое заявление сделал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Основной акционер «АвтоВАЗа» Alliance Rostec Auto B.V. - совместное предприятие «Ростеха» и Renault - может консолидировать 100% компании.

Можно прогнозировать, что на фоне этого известия акции "АвтоВАЗа" в ближайшей перспективе могут подорожать еще на 2-2,5%.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club