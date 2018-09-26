Акции "АвтоВАЗа" могут подорожать еще на 2,5% на новости о делистинге
26 сентября 2018
Акции "АвтоВАЗа" могут подорожать еще на 2,5% на новости о делистинге
Акции "АвтоВАЗа" на Мосбирже растут в цене почти на 3,5% после известия о том, что компания собирается провести делистинг после выкупа акций у миноритариев. Такое заявление сделал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Основной акционер «АвтоВАЗа» Alliance Rostec Auto B.V. - совместное предприятие «Ростеха» и Renault - может консолидировать 100% компании.
Можно прогнозировать, что на фоне этого известия акции "АвтоВАЗа" в ближайшей перспективе могут подорожать еще на 2-2,5%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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