Комментарии

Акции "АвтоВАЗа" могут подорожать еще на 2,5% на новости о делистинге

26 сентября 2018

Акции "АвтоВАЗа" могут подорожать еще на 2,5% на новости о делистинге

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Акции "АвтоВАЗа" на Мосбирже растут в цене почти на 3,5% после известия о том, что компания собирается провести делистинг после выкупа акций у миноритариев. Такое заявление сделал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Основной акционер «АвтоВАЗа» Alliance Rostec Auto B.V. - совместное предприятие «Ростеха» и Renault - может консолидировать 100% компании. 

Можно прогнозировать, что на фоне этого известия акции "АвтоВАЗа" в ближайшей перспективе могут подорожать еще на 2-2,5%.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club


/ СИА /
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