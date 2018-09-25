Экспресс-комментарий Альпари по ситуации с "АвтоВАЗом": выкуп акций, "Ростех", Renault, оферта, делистинг, доля рынка

«АвтоВАЗ» объявил о планах выкупа акций

Сегодня «АвтоВАЗ» объявил о планах выкупа акций у миноритариев. Оферта подразумевает выкуп обыкновенных акций мажоритарием – холдингом Alliance Rostec Auto B.V., совместным предприятием «Ростеха» и Renault – по 12,4 руб., привилегированных – по 12,2 руб. Это соответствует средневзвешенной стоимости акций за 6 месяцев. Данная новость была ожидаемой, глава «Ростеха» Сергей Чемезов давно планировал выкупить акции у миноритариев – запрос об этом подавался в Центробанк РФ ещё в июне, но был отклонён по техническим причинам. Теперь все формальности были соблюдены. Мы рекомендуем инвесторам соглашаться на предложенную оферту. В дальнейшем акции могут быть делистингованы с Московской биржи. Акции «АвтоВАЗа» отреагировали на эту новость ростом на 2% и приблизились к уровням оферты.

«АвтоВАЗ» четыре года кряду показывал убытки и имеет высокую долговую нагрузку, мажоритарии проводили докапитализацию компании. Картину не поменяло даже восстановление российского автомобильного рынка в этом году: высокого интереса со стороны участников рынка к этим бумагам не было. В этой связи решение о делистинге выглядит логичным – для компании это лишь дополнительные расходы. После делистинга компания может провести реорганизацию. Главная задача для «АвтоВАЗа» – создать конкурентоспособный автомобиль и увеличить долю продаж на российском автомобильном рынке. Определённый прогресс в этом направлении есть (в этом году доля «АвтоВАЗа» на рынке увеличилась, на фоне ослабления рубля спрос сместился в сегмент бюджетных автомобилей), но заметно потеснить зарубежных автопроизводителей на российском рынке «АвтоВАЗу» пока не удаётся.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари