Комментарии

Доллар вряд ли проскочит ниже 62-63 руб. Закрытие рынка от Альпари

25 сентября 2018

Российский фондовый рынок весь день болтался в равновесии, но к вечеру все-таки вышел в более-менее заметный плюс. Индекс МосБиржи все еще располагается в канале 2410-2450 пунктов, но некоторое оживление покупателей может означать, что не весь «бычий» потенциал реализован в эту волну подъема. Индекс РТС дорожает одиннадцатую сессию подряд, без откатов и остановок, начиная с 11 сентября. Это самая длинная волна роста с января текущего года. По оценкам «Альпари-Брокер», ближайшей целью укрепления здесь может быть область 1170 - 1180 пунктов.

Минфин РФ в среду не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ. Возможно, они вообще не будут проводиться в ближайший месяц-полтора из-за высокой рыночной волатильности и риска геополитических осложнений.

Сырьевой рынок качает на волнах оптимизма, так как ОПЕК+ не торопится с увеличением суточной квоты на добычу и опасается перепроизводства. Баррель Brent поднимался сегодня к $82,24, вечером могут быть новые пики. Технически на волне этой эйфории нефть может дойти и до $85/90, но все зависит от новостной конъюнктуры.

Рубль поддерживается как дорогой нефтью, которая сегодня обновляет максимумы четырех лет, так и проводимым в эти дни очередным налоговым периодом в России. На сегодняшний день пришелся пик платежей, со среды этот драйвер начнет терять силу. По паре доллар/рубль рисуется сейчас диапазон колебаний на ближайшие месяцы в пределах 63-70 руб., этот диапазон очень осторожный и подвижный, но ниже 62-63 доллар вряд ли проскочит именно сейчас. Краткосрочно американская валюта может консолидироваться в пределах 65,50-66,45 руб. Стоит наблюдать за поведением пары евро/доллар, где сегодня идут покупки, и завтрашними итогами заседания Федрезерва. Евро/рубль проторгуется пока в диапазоне 77,30-78,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари


/ СИА /
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