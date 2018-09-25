Обзор: рынки затаились перед решением ФРС, рубль также взял паузу – на всякий случай

Обзор: рынки затаились перед решением ФРС, рубль также взял паузу – на всякий случай



На мировых фондовых площадках во вторник 25 сентября отмечались противоречивые настроения. С одной стороны, поддержку бумагам нефтяного сектора США и соответственно американским биржевым индексам оказывает выход рынка нефти на максимумы с ноября 2014 года – выше уровня 81 доллар за баррель сорта Brent.

С другой, рынки озабочены наиболее вероятным повышением завтра Федрезервом США базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта до 2-2,25% годовых. Это может понизить спрос на рисковые активы, к которым относятся акции, тем более, что напряженность в вопросе торговых взаимоотношений США и Китая сохраняется.

На этом фоне американские фондовые индексы в начале торгового дня в США повышались в пределах 0,05%, переходя из плюса в минус и наоборот. Основные западноевропейские рынки во вторник вечером также менялись разнонаправленно в пределах 0,5% по фондовым индексам. Участники региональных рынков обратили внимание на корпоративные новости. Главный исполнительный директор British American Tobacco (BAT) Никандро Дуранте с 2019 года уйдет со своего поста, который займет нынешний операционный директор BAT Джек Боулс.

Российские фондовые индексы во вторник вечером умеренно повышались на фоне стабильного рубля и дорогой нефти. В лидерах роста оказались акции нефтянки: "Роснефти" (+2,6%), "Газпром нефти" (+1,5%), "Татнефти" (+3,5%). Бумаги "Лукойла" (+2,2%) также получили поддержку от новостей об обратном выкупе с 17 по 21 сентября на рынке 685,064 тысячи депозитарных расписок по цене 69,75 доллара за бумагу.

Также подорожали акции "ДВМП" (+21%), "Распадской" (+2,3%), префы "Транснефти" (+1,2%). Подешевели бумаги "Мечела" (-2,2%), "Аэрофлота" (-2%), "Уралкалия" (-2%).

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к 18.36 мск с начала торгов вырос на 0,5% до 2442 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,4% до 1168 пунктов. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2390-2490 пунктов, а РТС – в коридоре 1150-1180 пунктов.

Рубль вечером стабилизировался около уровней предыдущего закрытия. Российская валюта с 10 сентября по сегодняшние максимумы выросла уже на 7,5% против доллара и на 6,2% против евро. Во вторник они обновили минимумы на отметках 65,51 рубля (с 8 августа) и 77,14 рубля (с 21 августа), соответственно. Рост на протяжение более чем двух недель и приближение решения ФРС США по базовой процентной ставке (ожидается в среду вечером) удерживают игроков рынка от активных операций, особенно в игре на укрепление российской валюты.

Курс доллара к 18.40 мск повышался на 0,03% с начала торгов до 65,86 рубля, евро - на 0,2% до 77,52 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,3-66,5 рубля, евро – в коридоре 76,8-78,2 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club