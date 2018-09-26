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Курсы валют ЦБ РФ на 26 сентября: 65,7585 руб/доллар США и 77,3846 руб/евро

26 сентября 2018
ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,7585 руб.
  • 1 евро - 77,3846 руб.
  • 10 китайских юаней - 95,6640 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0659 р. (0,10%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0014 р. (0,00%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0486 р. (0,05%).

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