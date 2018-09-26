Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 сентября: 2 538,3999 руб/1 г золота и 30,2400/1 г серебра
26 сентября 2018
ЦБ РФ с 26 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 538,3999 руб.
- 1 грамм серебра - 30,2400 руб.
- 1 грамм платины - 1 756,5300 руб.
- 1 грамм палладия - 2 236,9299 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,4301 р. (0,45%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2100 р. (0,69%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4300 р. (0,02%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,8801 р. (0,13%).
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