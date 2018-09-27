Настроения на мировых рынках ухудшились после заседания ФРС

Вчера американский банковский регулятор, как и ожидали рынки, повысил целевой диапазон ключевой ставки на 25 б.п., до 2,0%-2,25%. В своем итоговом заявлении Федрезерв отметил высокие темпы роста экономической активности и крепость рынка труда, а также, что годовой рост базовой инфляции остается около 2%, причем индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий в целом остаются стабильными.

ФРС подтвердил свою приверженность политике постепенного повышения ставок в дальнейшем, однако убрал ключевой для рынков эпитет «стимулирующего» (accommodative), гарантировавшего аккуратность в повышении ставок. Также по итогам заседания ФРС выпустила свою экономические прогнозы, в которых, помимо некоторого улучшения прогнозов на 2018-2019 гг. по ВВП, во-первых, неожиданно чуть снизились ожидания по инфляции (с 2,1% до 2% по РСЕ) в 2019 году, а во-вторых, согласно точечной диаграмме, подавляющее большинство членов Комитета по открытым рынкам, принимающего решение по ставке, видит необходимость повысить ставку еще раз в этом году и перспективу ее роста к зоне 3,5%-3,75% в 2020 году (в июне ожидания на 20й год были чуть скромнее); долгосрочный ориентир по ставке остался прежним (3%). Таким образом, рынки вчера получили сигнал о том, что Федрезерв готов более уверенно идти по пути повышения ставок в среднесрочной перспективе, хотя и не видит сильных инфляционных рисков. На этом фоне вчера упали инфляционные ожидания и припали доходности на «длинном» участке кривой UST, ухудшились настроения и на американском рынке акций.

Сегодня негативные настроения перекинулись на азиатские рынки, преимущественно демонстрирующие умеренное снижение. Минусуют фьючерсы на европейские индексы и крепнет доллар, указывая на перспективы дальнейшего ухудшения конъюнктуры на мировых рынках. Из позитивных для российского рынка внешних факторов мы отмечаем лишь стабильность котировок Brent, не сумевших вчера отыграть не очень хорошие недельные данные по рынку энергоносителей в США.

Ввиду ухудшения конъюнктуры мировых рынков, индекс МосБиржи сегодня может остаться под давлением и перейти к проторговке зоны 2400-2430 пунктов: значимого повода для возобновления спроса на «фишки» мы пока не видим.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк