Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 сентября: 2 534,4800 руб/1 г золота и 30,6000/1 г серебра
27 сентября 2018
ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 534,4800 руб.
- 1 грамм серебра - 30,6000 руб.
- 1 грамм платины - 1 746,3199 руб.
- 1 грамм палладия - 2 238,9199 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,9199 р. (0,15%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3600 р. (1,19%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,2100 р. (0,58%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,9901 р. (0,09%).
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