Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 сентября: 2 534,4800 руб/1 г золота и 30,6000/1 г серебра ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 534,4800 руб.

1 грамм серебра - 30,6000 руб.

1 грамм платины - 1 746,3199 руб.

1 грамм палладия - 2 238,9199 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9199 р. (0,15%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (1,19%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,2100 р. (0,58%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9901 р. (0,09%) .

dims

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/ СИА /

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