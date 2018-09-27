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Бинбанк исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-02

27 сентября 2018

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации серии БО-02 в общем количестве 23 084 287 штуки номинальным объемом 23 084 287 000 рублей соответственно, что составляет  96% от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-02 со сроком обращения 3 года, продленным до 12 лет, Бинбанк разместил 24 сентября 2013 года. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 24 млрд рублей. По выпуску предусмотрено двадцать четыре купонных периода продолжительностью 6 месяцев. 


/ СИА /
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