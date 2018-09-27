Бинбанк выплатил $6,3 млн купонного дохода по трехлетним еврооблигациям

Бинбанк выплатил купон по трехлетним еврооблигациям, выпущенным в марте 2016 года в объеме $150 млн (ISIN XS1379311761).

Объем купонной выплаты за пятый процентный период составил $6 375 000. Ставка купона — 8,5% годовых, купон выплачивается два раза в год. По выпуску предусмотрено шесть процентных периодов.

Бумаги допущены к обращению на Венской и Ирландской фондовых биржах.