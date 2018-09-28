Российский фондовый рынок показывает силу

На мировых рынках в последний день квартала наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, поддерживаемые стабилизацией долларовых ставок; фактор окрепшего после заседания ФРС доллара оказывает сдерживающее влияние. Вчерашний блок статистики по США (ВВП страны вырос, как ожидалось, на 4,2%, объем заказов на товары длительного пользования неожиданно вырос на 4,5%, вместо ожидавшихся 2%) в условиях стабилизации долларовых ставок после заседания ФРС поддержал спрос на активы развивающихся стран: продолжил восстановление, вернувшись к максимумам сентября MSCI EM (+0,5%), отразив, впрочем, в значительной степени укрепление валют ЕМ, сузились CDS EM.

Вместе с тем доллар, ослабевший к валютам развивающихся стран, заметно окреп к валютам стран развитых, реагируя на итоги заседания Федрезерва. Рост доллара негативно отразился на товарных рынках: вчера упали цены на промышленные металлы, под определенным давлением находились и нефтяные котировки. Отметим, что сегодня экспирируется ноябрьский фьючерс на Brent, - следующий, декабрьский фьючерс торгуется чуть ниже (по состоянию на утро на 0,1 долл./барр.), что заставляет нас осторожно смотреть цены на нефть. Крепкий доллар формирует негативные ожидания по открытию европейских бирж, зато поддерживает рост номинированных в локальных валютах рынков в Азии. В целом, мы не ждем сильных движений на мировых рынках сегодня, учитывая фактор последнего дня квартала, важного для США (это окончание финн. года), а также преддверие недельных выходных в КНР.

Российский фондовый рынок вчера показал силу, заметно опередив развивающиеся рынки. Индекс МосБиржи, ввиду фронтального спроса на ключевые «фишки», сумел рывком пройти зону 2430-2450 пунктов. Поводом подъема и повышения торговой активности стали новости из-за океана, смягчающие санкционные риски и отодвигающие эту тему на вторую половину 4-го квартала: вчера Bloomberg, со ссылкой на свои источники, сообщил, что Конгресс США вряд ли успеет утвердить какие-либо новые санкции в отношении России до ноябрьских промежуточных выборов, а Минфин США признал невозможность применять к России очень жесткие санкции, по образцу санкций в отношении КНДР или Ирана, из-за размера экономики и большей вовлеченности в мировые экономические процессы. Эти новости, на наш взгляд, снимают риск «жесткого» сценария санкций (запрета на операции в долларах Сбербанка и ВТБ, новых ограничений против энергетики) и позволяют рассчитывать на улучшение отношения к внутренним секторам. Мы считаем, что индекс МосБиржи в первой половине октября может продолжить тяготеть к 2500-2510 пунктам, базовому ориентиру текущего движения. Однако локально рынок уже выглядит заметно перегретым, что может привести в ближайшие дни к переходу к консолидации, с откатом в пройденную накануне зону 2430-2450 пунктов.

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк