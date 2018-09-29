Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 сентября: 2 495,7500 руб/1 г золота и 30,1700/1 г серебра
29 сентября 2018
ЦБ РФ с 29 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 495,7500 руб.
- 1 грамм серебра - 30,1700 руб.
- 1 грамм платины - 1 710,2200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 290,1399 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,7700 р. (1,41%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3500 р. (1,15%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
44,4900 р. (2,54%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,7301 р. (0,65%).
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