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Бинбанк выплатил 82 тыс. руб. дохода за 7-й купонный период по облигациям БО-08 и БО-09

1 октября 2018

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-08 и БО-09 (идентификационные номера выпусков 4B020802562B и 4B020902562B соответственно от 25.12.2013 г.).

Размер выплат за седьмой купонный период составил 82 041 рублей, в расчете на одну облигацию – 0,50 рубля.

Биржевые облигации серий БО-08 и БО-09 Бинбанк разместил 3 апреля 2015 года. Срок погашения составляет 2184 дня с даты начала размещения. Объем каждого выпуска – 3 млрд рублей.

По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентная ставка седьмого и восьмого купона установлена в размере 0,10%.


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