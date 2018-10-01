Ждем развития тенденции к восстановлению курсов акций Сбербанка

Мировые рынки начинают октябрь без единой динамики ввиду дефицита новостных драйверов; американский рынок готов пойти выше. Новости выходных обуславливают разнонаправленную динамику рынкам. С одной стороны, в воскресенье Канада пошла на уступки Соединенным Штатам, что позволило стране присоединиться к сделке США и Мексики, сохранив, тем самым соглашение о единой торговой зоне в Америке, USMCA, пришедшее на смену NAFTA. С другой, – PMI в промышленности Китая оказались хуже ожиданий, указывая на стагнацию экономической активности в отрасли на фоне эскалации «торговой войны» с США: PMI, рассчитываемый Caixin и отражающий ситуацию в частном секторе страны, опустился к 50 пунктам (минимумы с мая 2017 г.), а официальный PMI (рассчитывается Национальным Бюро статистики) опустился к 50,8 пунктам. Ряд индикаторов деловой активности в других азиатских странах (Вьетнам, Тайвань, Индонезия), «завязанных» на Китай, также не порадовал инвесторов. На фоне негативных новостей по деловой активности в промышленности региона, а также ввиду того, что китайские рынки на этой неделе закрыты из-за длительных праздников, этим утром на азиатских рынках преобладают смешанные настроения. Указывают на отсутствие значимых триггеров для роста и фьючерсы на европейские индексы, в пятницу корректировавшиеся из-за новостей по утверждению Италией дефицитного госбюджета, - участники торгов не ждут сильного сюрприза от публикации европейских PMI. И лишь фьючерсы на американские индексы растут, отражая реакцию инвесторов на сделку USMCA. Крепнет и доллар.

Впрочем, для российского рынка акций, в условиях невнятной динамики мировых рынков, поддержкой является дальнейший рост нефтяных котировок, на опасениях относительно введения США санкций против Ирана, продолживших обновлять максимумы с 2014 года и превысивших сегодня 83 долл./барр.

Индекс МосБиржи удержал в пятницу зону 2430-2450 пунктов, теперь выступающую поддержкой. Отсутствие санкционного негатива и перспектива обновления рублевой стоимостью нефти очередных исторических рекордов позволяет ожидать в начале этой недели возобновления движения индекса МосБиржи в направлении 2500-2510 пунктов, базового ориентира текущего движения. В «голубых фишках», в частности, мы ждем развития тенденции к восстановлению курсов акций Сбербанка, а также сохранения спроса на ключевые акции «нефтянки» (Газпром, Лукойл).

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк