«АЛРОСА» – привлекательная дивидендная политика

Аналитики ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций ПАО «АЛРОСА» – крупнейшего в мире производителя алмазов. На долю компании приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Со времени предыдущей оценки капитализация компании выросла на 20%, а также была принята новая дивидендная политика, предусматривающая выплату не менее 50% чистой прибыли и до 100% свободного денежного потока. На основании этого по акциям компании подтверждается рекомендация «Покупать» с целевой ценой 124,2 руб.

Имея в составе низкомаржинальное ограночное производство, компания делает основной упор на высокомаржинальный сектор неограненных алмазов. В 2017 году объем добычи составил 39,6 млн карат (+6%), продажи составили 41,2 млн карат (+3%).

В первой половине 2018 года добыча снизилась на 16,6% - до 16,1 млн карат, а продажи на 8%, до 22,4 млн карат. Снижение вызвано произошедшей в августе прошлого года аварией на руднике «Мир», обеспечивавшем около 11% годовой добычи. По оценкам менеджмента компании, восстановление шахты может занять 7-8 лет. Прогноз объема продаж на конец 2018 года составляет 39-40 млн карат.

По данным консолидированной отчетности по МСФО за первое полугодие 2018 года выручка компании увеличилась на 7,5% - до 165,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 22%, до 89,1 млрд руб., а рентабельность увеличилась до 53%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, по итогам полугодия увеличилась на 19,2%, до 57,3 млрд руб. Свободный денежный поток вырос на 23% за счет прибыльности на фоне относительно стабильного уровня инвестиций (+0,6 млрд руб.). Кроме этого, дополнительным фактором роста выступает высвобождение 6,6 млрд руб. из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов. Благодаря свободному денежному потоку чистый долг снизился на 93%, до 6 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,04х и стало одним из самых низких значений в отрасли.

В августе 2018 года «АЛРОСА» приняла новую дивидендную политику. Теперь дивиденды предполагается выплачивать дважды в год – по итогам полугодия и по итогам года. Радикально изменилась и база расчета дивидендов, теперь это будет свободный денежный поток (FCF) в привязке к коэффициенту чистого долга и EBITDA. При значении этого коэффициента в интервале 1,0х-1,5х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 50% до 70% от свободного денежного потока за отчетный период, но не менее 50% чистой прибыли по МСФО. При коэффициенте в интервале 0,0х-1,0х рекомендуемая сумма дивидендов составит от 70% до 100% FCF, а при отрицательном чистом долге – свыше 100%. По итогам первого полугодия текущего года менеджмент компании принял решение направить 70% свободного денежного потока или 5,39 руб. на одну акцию, что соответствует доходности 5,6%. Дата закрытие реестра – 15 октября.

«Наша итоговая прогнозная стоимость АК «АЛРОСА» составила $16 346 млн., стоимость одной обыкновенной акции составила $1,9 или 124,2 рубля по курсу на дату оценки. Таким образом, наша оценка практически не изменилась с предыдущей оценки. С учетом прошедшего подорожания акций это предполагает потенциал продолжения роста от текущих уровней примерно на 17,4%», - говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.