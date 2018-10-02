Для российского рынка акций пока более важным фактором является дорожающая нефть

Мировые рынки начали октябрь достаточно вяло: по-прежнему ощущается дефицит драйверов для роста. Вчера американский фондовый рынок отыгрывал новости о достижении торгового соглашения между Канадой, США и Мексикой (USMCA), пришедшего на смену NAFTA и ралли на рынке нефти, поддерживаемое ожиданиями скорого введения санкций против Ирана. Однако к концу торгов американские индексы заметно отступили от внутридневных максимумов. Европейские рынки и рынки развивающихся стран, под давлением как крепнущего к валютам развитых стран доллара и возобновивших повышение доходностей UST, так и более слабых PMI в ряде регионов, в первую очередь, КНР, смотрелись послабее.

На наш взгляд, повышательное движение нефтяных котировок, с выходом Brent выше 85 долл./барр., уже несет угрозу экономической активности, добавляясь к имеющимся рискам (высоких долларовых ставок и эскалации «торговых войн») и способно заставить инвесторов, в условиях длинных выходных в КНР, более осторожно смотреть на фондовые рынки.

Сегодня дополнительных поддерживающих новостных поводов не появилось. И по состоянию на утро вторника на азиатских рынках мы видим преобладание коррекционных настроений: уверенно снижаются гонконгский Hang Seng и корейский Kospi, под давлением австралийский S&P/ASX. Минусуют и фьючерсы на европейские индексы. Мы расцениваем складывающуюся на мировых фондовых рынках ситуацию как ухудшающуюся.

Впрочем, для российского рынка акций пока более важным фактором является дорожающая нефть. Мы ждем, что открытие сегодняшних торгов может пройти без значимых изменений, рассчитывая, что в ходе торгов индекс МосБиржи сможет возобновить движение в направлении 2500-2510 пунктов, базового ориентира текущего роста.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк