Позитивный импульс в ценах на нефть может способствовать возвращению пары доллар/рубль в район 64,50 руб/долл

В ходе вчерашних торгов российских рубль продолжил отвоевывать понесенные ранее потери – пара доллар/рубль опускалась ниже отметки в 65 руб/долл. За последние три недели пара доллар/рубль опустилась уже на 8%, чему способствует общее восстановление всей группы валют развивающихся стран, заявление Банка России об отказе от покупок валюты на открытом рынке до конца года и заметный рост нефтяных котировок.

На наш взгляд, первичен в текущей тенденции укрепления рубля общий отскок во всей группе валют развивающихся стран. Для сравнения, за последние три недели на сопоставимую с рублем величину укрепляются также южноафриканский ранд (+7,4%) и турецкая лира (+8,1%), динамику чуть скромнее демонстрируют бразильский реал и мексиканский песо (1,7-2,7%). MSCI Emerging market currency index вновь забрался выше отметки в 1600 пунктов и приближается к полуторамесячным максимумам. Говорить о полноценном развороте тренда в EM пока может быть преждевременно, но как минимум локальную поддержку валюты EM уже ощущают.

Что касается влияния на рубль динамики цен на нефть и решения ЦБ не покупать валюту на открытом рынке до конца года, то мы воспринимаем эти два фактора в связке. По большому счету со второй половины прошлого года реализация бюджетного правила способствовала заметному снижению корреляции рубля и нефтяных котировок. Общий негативный тренд во всех валютах EM во 2-3 кв. этого года только усилил раскорреляцию (для примера, 30-дневная корреляция рубля и нефтяных цен в начале сентября и вовсе была отрицательной). В период с января по август объем покупок валюты в размере дополнительных нефтегазовых доходов составлял в среднем около 60% от размера положительного сальдо счета текущих операций, следовательно, отказ от покупок с учетом сезонного улучшения текущего счета в 4 кв. создает предпосылки для восстановления корреляции рубля и нефти.

Текущий позитивный импульс в ценах на нефть может способствовать возвращению пары доллар/рубль к минимумам с первой декады августа – район 64,50 руб/долл. Но для более значительного укрепления рубля крайне желательно увидеть продолжение тенденции последних трех недель к восстановлению всей группы валют EM.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк