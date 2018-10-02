Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 октября: 2 498,9299 руб/1 г золота и 30,6800/1 г серебра
2 октября 2018
ЦБ РФ с 2 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 498,9299 руб.
- 1 грамм серебра - 30,6800 руб.
- 1 грамм платины - 1 714,0200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 245,3000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,1800 р. (0,13%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5100 р. (1,69%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,8000 р. (0,22%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
44,8399 р. (1,96%).
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