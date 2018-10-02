Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 октября: 2 498,9299 руб/1 г золота и 30,6800/1 г серебра ЦБ РФ с 2 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 498,9299 руб.

1 грамм серебра - 30,6800 руб.

1 грамм платины - 1 714,0200 руб.

1 грамм палладия - 2 245,3000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1800 р. (0,13%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (1,69%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8000 р. (0,22%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,8399 р. (1,96%) .

dims

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/ СИА /

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