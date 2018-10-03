Российский фондовый рынок проводит начало недели в режиме умеренной коррекции

С начала недели на глобальных рынках аппетит к риску несколько остудился. Локально поводов для оптимизма не хватает (не считая переподписания торгового соглашения между США и Канадой несколькими днями ранее), в то время как отдельные факторы риска понемногу проявляют себя. Вновь на одну из первых ролей выходят политические проблемы в Италии – вчера вице-премьер страны Луиджи ди Майо заявил, что Италия не будет отступать от заявленных ранее целей по расходам, предполагающим дефицит бюджета в размере 2,4% (соглашение с Еврокомиссией предусматривало бюджетный дефицит в размере 0,8%). На этом фоне доходности десятилетних гособлигаций Италии обновили четырехлетние максимумы, достигнув 3,45%, а в целом на европейских рынках акций преобладали негативные настроения. Вероятно, продолжает оказывать умеренное давление на рисковые активы и сохраняющаяся жесткая риторика американских властей в отношении перспектив решения торговых противоречий с Китаем. В очередной раз отметим, что преобладание негативного новостного фона находит большее отражение на более волатильных развивающихся рынках – индекс MSCI EM вчера снизился на 1,3% при снижении MSCI World всего на 0,2%. Для глобальных рынков сегодняшний день может быть интерес публикацией индексов деловой активности в сфере услуг по ЕС и США, публикации данных по американскому рынку труда от агентства ADP и еженедельной статистики по запасам нефти в США от EIA (продолжение роста нефтяных котировок также может сдерживать оптимизм в целом на глобальных рынках, находя большее отражение в отдельных EM, являющихся импортерами нефтересурсов)

Немного улучшать сантимент в отношении российских активов могут вчерашние комментарии М.Блумфилда (главы ACCF - одной из крупнейших лоббистских организаций в США), заявившего, что законопроект, обсуждаемый сейчас в Сенате и предлагающий ужесточить санкционное давление на РФ не только не вынудит РФ изменить поведение, но и напротив может сблизить Москву с оппонентами (Китай, Иран) и навредить американскому бизнесу. Тем не менее, риторика представителей Сената оставалась до текущего момента весьма жесткой, и полярные взгляды отдельных лиц не добавляют определенности.

Российский фондовый рынок проводит начало недели в режиме умеренной коррекции. В ходе вчерашних торгов индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2450 пунктов. Внешние драйверы по-прежнему могут играть определяющую роль для российских акций. В разрезе секторов выделим вчерашний позитивный импульс в энергетике – секторальный индекс прибавил 1,9%. В целом по индексу сегодня ориентируемся на продолжение проторговки отметки в 2450 пунктов. На горизонте нескольких дней видим шансы на новый тест отметки в 2500 пунктов.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк