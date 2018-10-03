На рынке снизилась неопределенность, рубль восстановил связь с нефтью

Основные мировые торговые площадки закрылись во вторник разнонаправлено. На этом фоне российский рынок продолжил снижение. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,91%, долларовый индекс РТС снизился чуть меньше, на 0,81%. Среди лидеров снижения – «Лукойл» (-2,34%) и «Татнефть» (-2,33%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,46%, обновив исторические максимумы.

Индексы АТР торговались в среду с утра разнонаправлено. Фьючерс на индекс S&P 500 двигался утром около отметки 2933 пунктов, на 0,15% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Внешние факторы не дают четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, который начнет торги, вероятнее всего, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2425-2475 пунктов, по индексу РТС — 1170-1195 пунктов. Публикации отчетности российских эмитентов сегодня не ожидается.

Вслед за рынком нефти и акций, приостановил свой рост и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,5000 руб. (+50 коп.), а европейская валюта выросла до 75,6200 руб. (+42 коп.). Вместе с тем, на рынке снижается неопределенность и восстанавливается корреляция рубля с нефтяными котировками. Можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но факт заключается в том, что рынок становится более предсказуемым. Сегодня поддержку рублю может оказать возвращение Минфина на рынок внутренних заимствований, который был поставлен на паузу с конца августа. Умеренное утреннее восстановление нефтяных котировок тоже можно записать в актив. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 64,8-66,2 руб., для европейской валюты — 74,9-76,4 руб.

Утром среды черное золото весьма умеренно росло до отметки $84,7 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $83,9-$85,3 за баррель.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари