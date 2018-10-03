Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 октября: 2 500,9099 руб/1 г золота и 30,4200/1 г серебра
3 октября 2018
ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 500,9099 руб.
- 1 грамм серебра - 30,4200 руб.
- 1 грамм платины - 1 727,8800 руб.
- 1 грамм палладия - 2 210,1699 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,9801 р. (0,08%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2600 р. (0,85%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,8600 р. (0,81%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,1300 р. (1,56%).
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