Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 октября: 2 500,9099 руб/1 г золота и 30,4200/1 г серебра ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 500,9099 руб.

1 грамм серебра - 30,4200 руб.

1 грамм платины - 1 727,8800 руб.

1 грамм палладия - 2 210,1699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9801 р. (0,08%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,85%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8600 р. (0,81%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,1300 р. (1,56%) .

dims

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/ СИА /

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