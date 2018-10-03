Прогноз аналитиков Альфа-Банка на эту неделю

Впереди спокойная неделя

Напряженность в сфере торговли и опасения по поводу санкций ослабли: третью неделю подряд российский рынок акций растет, а рубль – укрепляется на фоне ослабления опасений, связанных с санкциями, и ростом цены на нефть выше $80 за баррель. В рублевом выражении баррель нефти сейчас стоит рекордные 5 500 руб., вызвав долгожданный рост доходов российского бюджета и став своеобразным щитом против санкций. Как сообщил Bloomberg, Конгресс США вряд ли будет принимать новые санкции против России, в том числе предложения, которые повлияют на российский суверенный долг и проекты в области энергетики, до ноябрьских промежуточных выборов в США. Конгресс США ушел на каникулы и вернется только в начале ноября, что принесет дальнейшую поддержку российскому рынку акций и рублю на этой неделе. Торговое напряжение вероятно отойдет на задний план на этой неделе, так как финансовые рынки Китая закрыты на длительные выходные на этой неделе. При этом опубликованный в выходные индекс PMI обрабатывающей промышленности Китая за сентябрь на уровне 50,8 (по оценке, 51,2) разочаровал развивающиеся рынки, оказавшись самым низким за 16 месяцев. Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон высказался по поводу Brexit, возобновив своим заявлением противоречия внутри правящей партии консерваторов на проходящей сейчас ежегодной конференции Консервативной партии в Великобритании. Президент Сербии Александр Вучич начинает свой недельный визит в Россию, в ходе которого он встретится с Владимиром Путиным. В четверг российский президент по приглашению индийского премьер-министра Нарендра Моди примет участие в ежегодном российско-индийском саммите. Центральной темой нынешнего мероприятия станут санкции со стороны США против Ирана и возможная сделка по поставке российского комплекса С-400. Следует отметить, что ЕС, Россия, Китай и Иран договорились о создании специального механизма для расчета с Тегераном (SPV), независимого с финансовой точки зрения суверенного канала, который позволит обойти санкции США. Мы не ожидаем никаких крупных событий на EM, так как китайский рынок на этой неделе закрыт, хотя в среду рынки будут ждать ИПЦ Турции. Рост цены на нефть более $80/баррель продолжит оказывать поддержку акциям нефтяных компаний (ROSN, LKOH, NVTK, GAZP). Сбербанк должен стабилизироваться на уровне 200 руб.+/акцию на этой неделе. Мы не исключаем фиксации прибыли на российском рынке акций в начале неделе после публикации слабого PMI Китая

Нефть будет расти и далее, рубль может испытывать давление

В конце этой недели будут опубликованы данные по инфляции за сентябрь. По нашим прогнозам, она составит 0,1% м/м и 3,3% г/г. По мнению аналитиков Альфа-Банка, эта неделя покажет, насколько действительно укрепился курс рубля, так как завершился период налоговых выплат. Особого внимания на этой неделе заслуживают и цены на нефть в связи с приближением вступления в силу санкций против Ирана; ценовое давление может усилиться после состоявшегося на прошлой неделе заседания OPEC+. Более того, в США средние цены на неэтилированный бензин в США на прошлой неделе выросли до $2 875 за галлон, по данным AAA. Цена бензина стандартного качества выросла на 1,4% в последний месяц. На рынке металлов, цены на золото опустились до $1 187/унцию, а цены на палладий выросли до $1 088/унцию, спред сузился всего до $100/унцию, что привело к размышлениям о том, что цены на палладий впервые за 16 лет могут превысить цены на золото. Такой сценарий очень благоприятен для Норильского Никеля, крупнейшего в мире производителя палладия. С другой стороны, Barrick Gold объявил о приобретении Randgold за $6,1 млрд на прошлой неделе, став самым крупным в мире производителем золота и потенциально сигнализируя, что цены на золото почти достигли дна. Развивающиеся рынки вновь окажутся в центре внимания в среду, когда в Турции будет опубликован ИПЦ за сентябрь; ожидаемый всплеск инфляции, вероятно, окажет больше давление на лиру. Сегодня директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард представит в Вашингтоне ключевые темы к обсуждению на ежегодном заседании МВФ и Всемирного банка.

Российские рынки капитала демонстрируют признаки восстановления

Российские нефтегазовые компании на прошлой неделе росли (индекс ММВБ нефть и газ вырос на 4,0% н/н) на новостях о том, что Royal Dutch Shell и Total планируют увеличить свое присутствие на российском рынке. Как сообщает Reuters, Royal Dutch Shell ведет переговоры по покупке доли в Тазовском месторождении Газпром нефти. Total увеличила свою долю в НОВАТЭКе до 19,4% в сделке стоимостью $6,8 млрд, доведя совокупные инвестиции французской компании в Россию до $9,6 млрд. Это может стимулировать другие мировые компании пересмотреть свое отношение к России. Кроме того, рынки капитала начинают демонстрировать первые признаки восстановления – ряд крупных игроков возвращается к идее IPO или листинга на западных площадках, в том числе СИБУР и Мегафон. Сегодня состоится Внеочередное собрание акционеров ФосАгро. Сбербанк представит результаты по РСБУ за 9М18. Из иностранных компаний на этой неделе будут отчитываться PepsiCo, Japanese food product retailer Kewpie, Canadian miner Novagold, Tesco, и Costco.