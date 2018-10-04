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Банк «Открытие» выступил организатором синдицированного кредита в размере 30 млн USD для Amsterdam Trade Bank

4 октября 2018

Банк «Открытие» выступил уполномоченным ведущим организатором синдицированного кредита для Amsterdam Trade Bank N.V. общим объемом 30 млн долларов США. Средства выданы двумя траншами сроком на 12 и 24 месяца.

Синдицированный кредит является дебютным для Amsterdam Trade Bank N.V. Кредитные ресурсы будут направлены на общекорпоративные цели, включая финансирование торговых контрактов клиентов Amsterdam Trade Bank N.V., связанных с поставками товаров и оборудования из европейских стран в страны СНГ.

Участие в синдикате также приняли «Альфа-Банк» в качестве уполномоченного ведущего организатора и «Экспобанк» в качестве ведущего организатора.

«Успех дебютной сделки особенно важен для дальнейшей публичной истории любой кредитной организации, поэтому успешный результат данного синдицированного кредита трудно переоценить с точки зрения будущей деятельности Amsterdam Trade Bank N.V.», — прокомментировал Евгений Ананьев, начальник Управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие».


/ СИА /
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