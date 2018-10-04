Банк «Открытие» выступил организатором синдицированного кредита в размере 30 млн USD для Amsterdam Trade Bank

Банк «Открытие» выступил уполномоченным ведущим организатором синдицированного кредита для Amsterdam Trade Bank N.V. общим объемом 30 млн долларов США. Средства выданы двумя траншами сроком на 12 и 24 месяца.

Синдицированный кредит является дебютным для Amsterdam Trade Bank N.V. Кредитные ресурсы будут направлены на общекорпоративные цели, включая финансирование торговых контрактов клиентов Amsterdam Trade Bank N.V., связанных с поставками товаров и оборудования из европейских стран в страны СНГ.

Участие в синдикате также приняли «Альфа-Банк» в качестве уполномоченного ведущего организатора и «Экспобанк» в качестве ведущего организатора.

«Успех дебютной сделки особенно важен для дальнейшей публичной истории любой кредитной организации, поэтому успешный результат данного синдицированного кредита трудно переоценить с точки зрения будущей деятельности Amsterdam Trade Bank N.V.», — прокомментировал Евгений Ананьев, начальник Управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие».