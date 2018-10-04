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Курсы валют ЦБ РФ на 4 октября: 66,2115 руб/доллар США и 76,0505 руб/евро

4 октября 2018
ЦБ РФ с 5 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,2115 руб.
  • 1 евро - 76,0505 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,3932 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7871 р. (1,20%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3152 р. (0,42%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,1459 р. (1,20%).

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