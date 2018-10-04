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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 октября: 2 531,4900 руб/1 г золота и 30,9900/1 г серебра

4 октября 2018
ЦБ РФ с 4 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 531,4900 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,9900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 743,7500 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 208,6101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,5801 р. (1,22%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (1,87%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8700 р. (0,92%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5599 р. (0,07%).

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