Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 октября: 2 531,4900 руб/1 г золота и 30,9900/1 г серебра
4 октября 2018
ЦБ РФ с 4 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 531,4900 руб.
- 1 грамм серебра - 30,9900 руб.
- 1 грамм платины - 1 743,7500 руб.
- 1 грамм палладия - 2 208,6101 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,5801 р. (1,22%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5700 р. (1,87%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,8700 р. (0,92%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,5599 р. (0,07%).
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