Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 октября: 2 531,4900 руб/1 г золота и 30,9900/1 г серебра ЦБ РФ с 4 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 531,4900 руб.

1 грамм серебра - 30,9900 руб.

1 грамм платины - 1 743,7500 руб.

1 грамм палладия - 2 208,6101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,5801 р. (1,22%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (1,87%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8700 р. (0,92%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5599 р. (0,07%) .

dims

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