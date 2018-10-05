На слабом внешнем фоне индекс МосБиржи сегодня способен развить коррекцию

Риски дальнейшего роста долларовых ставок и крепкий доллар, а также ожидания возобновления на следующей неделе работы китайских рынков после длинных выходных способствуют дальнейшему охлаждению мировых рынков. Вчера рынки перешли к падению, причем, из-за фактора высоких долларовых ставок заметно хуже смотрелись рынки развивающихся стран: индекс MSCI EM усилил снижение, потеряв 2,4% и вернувшись к минимумам года, MSCI World, отражающие состояние рынков развитых стран снизился на 0,8%, уйдя на уровни середины сентября.

Сегодня в Азии доходность десятилетних UST продолжает находиться у отметки 3,2%, максимумов с 2011 года. Причем риски дальнейшего роста доходностей сохраняются. Сегодня новостным поводом для этого могут стать официальные данные по рынку труда в США, которые обещают быть сильными, - на это настраивают выходившие в среду цифры ADP. Мы считаем, что рынки обратят внимание, в первую очередь, на динамику зарплат в Америке, являющимся одним из важных индикаторов склонности домохозяйств к потреблению, а, значит, ценовых процессов. Консенсус Рейтер ждет, что в сентябре рост зарплат притормозится до 2,8% г/г (против 2,9% в августе). Однако тренд по ним пока повышательный, экономическая активность в стране высока, и рынки сегодня, по нашему мнению, будут опасаться сюрприза, способного привести к переоценке инфляционных перспектив, и, как следствие, негативно повлиять на долларовые ставки и сентимент на мировых рынках. Растерял вчера импульс к росту и рынок нефти: котировки Brent проторговывают район 85 долл./барр. на фоне усилившихся опасений, что текущие ценовые уровни энергоносителей способны негативно отразиться на потребителе, а также новостей об увеличении закупок Индией иранской нефти в сентябре.

На слабом внешнем фоне индекс МосБиржи сегодня способен развить коррекцию, с вероятным тестом уровня 2450 пунктов. Негативным фактором выступают и очередные обвинения США и Нидерландов в шпионско-хакерской деятельности России. Внутренние сектора cегодня могут остаться слабее рынка.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк