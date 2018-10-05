Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 октября: 2 553,3301 руб/1 г золота и 31,1400/1 г серебра
5 октября 2018
ЦБ РФ с 5 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 553,3301 руб.
- 1 грамм серебра - 31,1400 руб.
- 1 грамм платины - 1 747,7000 руб.
- 1 грамм палладия - 2 243,7000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,8400 р. (0,86%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1500 р. (0,48%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,9500 р. (0,23%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,0899 р. (1,59%).
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