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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 октября: 2 553,3301 руб/1 г золота и 31,1400/1 г серебра

5 октября 2018
ЦБ РФ с 5 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 553,3301 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,1400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 747,7000 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 243,7000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8400 р. (0,86%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,48%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9500 р. (0,23%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,0899 р. (1,59%).

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