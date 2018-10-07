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Курсы валют ЦБ РФ на 7 октября: 66,6270 руб/доллар США и 76,6610 руб/евро

7 октября 2018
ЦБ РФ с 6 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,6270 руб.
  • 1 евро - 76,6610 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,9981 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4155 р. (0,63%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6105 р. (0,80%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6049 р. (0,63%).

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