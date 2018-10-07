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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 октября: 2 572,8799 руб/1 г золота и 31,3500/1 г серебра

7 октября 2018
ЦБ РФ с 6 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 572,8799 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,3500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 758,6700 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 259,9199 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,5499 р. (0,77%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,67%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,9700 р. (0,63%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,2200 р. (0,72%).

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