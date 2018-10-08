Ожидаем консолидации пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 66-67 руб/долл

Пятничная публикация данных по рынку труда США не привела к каким-либо серьезным изменениям на глобальном валютном рынке. Число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США составило в сентябре всего 134 тыс. рабочих мест при прогнозе в 185 тыс. (отдельные участники рынка связывают слабые данные с эффектом ураганов. Отметим также, что показатели за два предыдущих месяца были пересмотрены в сторону роста на 87 тыс. рабочих мест). Рост зарплат в годовом выражении составил в соответствии с прогнозом 2,8%. Позитивным моментом стало снижение коэффициента безработицы с 3,9% до 3,7%. Какой-либо масштабной реакции на глобальном валютном рынке не наблюдалось, но по итогам дня американский доллар продемонстрировал все же умеренное ослабление по отношению к большинству конкурентов.

Позитивную динамику против доллара продемонстрировала также и практически вся группа валют развивающихся стран. Российский рубль, бразильский реал, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 0,5-0,9%. Пара доллар/рубль вернулась к отметкам в 66,50-66,60 руб/долл. С точки зрения факторов влияния на общие настроения инвесторов в отношении всей группы валют emerging markets отметим текущие уровни по доходностям treasuries (доходности десятилетних бумаг подошли к отметке в 3,25%) и динамику пары доллар/юань, курс которой забрался сегодня выше 6,9%. Возможность обновления максимумов в доходностях UST либо прохождения парой доллар/юань отметки в 7 юан/долл. представляет риски для всей группы валют EM.

На текущий момент в базовом сценарии ожидаем на горизонте ближайших дней консолидации пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 66-67 руб/долл.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк