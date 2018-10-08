Мировые рынки остаются под давлением высоких долларовых ставок и падения китайского рынк

Мировые рынки остаются под давлением высоких долларовых ставок и падения китайского рынка, возобновившего работу после недельных выходных. Сегодня утром китайский Shanghai Composite теряет около 3%, отыгрывая ухудшение ситуации на мировых рынках (за последнюю неделю MSCI EM потерял 4,5%, MSCI World – 1,5%) и опасения эскалации давления США на Китай. Смягчает негативную динамику китайского рынка акций решение Народного Банка Китая о снижении норм резервирования. В числе факторов, формирующих безыдейность на мировых рынках в начале недели и пятничная неплохая статистика по США, способствующая росту доходности UST: уровень безработицы снизился до 3,7%, а число новых рабочих мест в Америке, хотя и оказалось несколько хуже ожиданий по итогам сентября (134 тыс. вместо ожидавшихся 185 тыс.), зато за август было пересмотрено в большую сторону аж на 69 тыс., подтвердив высокий спрос на труд. Динамика зарплат в стране хотя и не выросла (2,8% г/г), но осталась на повышенной уровне, и, ввиду силы рынка труда, вполне может ускориться в дальнейшем, подкрепляя инфляционные риски. На этом фоне доходность 10-летних госбумаг США завершила неделю выше 3,22%, продолжив обновлять максимумы с 2011 года.

Сегодня конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как слабонегативную: азиатские рынки и промышленные металлы, вслед за китайским, преимущественно в «красной» зоне (исключение составляет, пожалуй, лишь индийский Sensex, удерживающийся в умеренном «плюсе»), не демонстрируют значимой динамики фьючерсы на индексы США и Европы. Сегодня выходной в США, и кроме Китая, отыгрывать рынкам нечего. Поэтому торговая активность на рынках упадет, а волатильность на мировых рынках в течение дня, скорее всего, будет невысокой. Отметим, что под давлением и нефть: котировки Brent откатились в 83-84 долл./барр. ввиду появившихся сообщений о готовности Индии продолжать закупки иранской нефти и склонности США сделать исключения для отдельных стран в санкционном режиме, вводимом против Ирана с 4 ноября.

В условиях сохраняющегося слабым внешнего фона и отката нефти фаза фиксации прибыли на российском рынке акций может продолжиться: индекс МосБиржи, по нашему мнению, будет проторговывать зону 2430-2450 пунктов.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк