Часть потерь мы уже отыграли

Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее на фоне роста геополитических рисков. Отсутствие дальнейшего роста напряженности и усиления санкционной риторики стали поводом для фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям. Также наши активы были поддержаны рынком энергоносителей, где нефть марки Brent предпринимает очередную попытку оттолкнуться от уровня 60 долларов и продолжить восстановление. При этом динамика внешних площадок способствовала продажам. Так, в Европе основные индексы к вечеру теряли в пределах 0,6%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 после первых тридцати минут торгов снизились на 0,8% и 0,5% соответственно. В результате, к 18.00 мск. индекс МосБиржи вырос на 1,1%, подтянувшись до 2333 пунктов. Лидерами торгов выступали акции Газпромнефти и Аэрофлота, прибавившие более 3%. Хуже рынка торговались Мечел и Система, потерявшие 2,5% и 1,9% соответственно. «Быки» смогли воспользоваться снижением напряженности и продолжили волну восстановления, начатую днем ранее от двойной поддержки в виде уровня 2300 пунктов и выше среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года. При этом, пока они удерживают индекс выше тренда, остаются шансы на продолжение роста. Если же тренд будет пробит, вероятно продолжение коррекции с первой целью на уровне 2250 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль также предпринял попытку отыгрыша потерь, понесенных днем ранее, однако не смог существенно укрепиться. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял символические 0,01%, торгуясь чуть ниже 67,1 рубля, евро снизился на 0,2%, уйдя ниже 75,9 рубля. В ходе торгов пара доллар/рубль уходила ниже 67 рублей, однако у «медведей» не хватило сил удержать американскую валюту ниже этого уровня.

Основным фактором здесь стал уход поддержки рубля со стороны налогового периода, что снизило предложение валюты на рынке. В результате, в ближайшее время российской валюте придется уповать лишь на рынок энергоносителей. Если нефть марки Brent в преддверии встречи ОПЕК+, которая пройдет в начале декабря, продолжит восстановление, это окажет поддержку рублю и приведет к откату американской валюты в район 66 рублей.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка

