Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 ноября: 2 630,2100 руб/1 г золота и 30,8700/1 г серебра
28 ноября 2018
ЦБ РФ с 28 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 630,2100 руб.
- 1 грамм серебра - 30,8700 руб.
- 1 грамм платины - 1 805,6500 руб.
- 1 грамм палладия - 2 451,8999 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,3201 р. (0,28%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3900 р. (1,28%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,3100 р. (0,18%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,5699 р. (0,76%).
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