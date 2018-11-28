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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 ноября: 2 630,2100 руб/1 г золота и 30,8700/1 г серебра

28 ноября 2018
ЦБ РФ с 28 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 630,2100 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,8700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 805,6500 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 451,8999 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,3201 р. (0,28%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3900 р. (1,28%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3100 р. (0,18%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,5699 р. (0,76%).

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