Газпром тянет рынок вверх

В среду российский фондовый рынок смог продолжить восстановление, несмотря на противоречивый внешний фон. Так, основным негативным фактором выступала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent, в преддверии публикации данных по запасам углеводородов от Минэнерго США, упал более чем на 2%, вновь отступив ниже 60 долларов за баррель. Ситуация же на внешних фондовых площадках способствовала покупкам в наших активах. За час до закрытия в Европе основные индексы прибавляли в пределах 0,3%, а в Штатах после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,4%. Однако основным фактором роста нашего рынка стал взлет котировок Газпрома более чем на 6%, который имеет существенный вес в индексах. Спрос на акции вырос после информации, что по итогам 2018 года компания может выплатить повышенные дивиденды. В результате, к 18.00 мск. индекс МосБиржи вырос на 1,7%, поднявшись до 2377 пунктов. Компанию Газпрому в лидерах роста составили бумаги Системы, прибавившие 6,2% на информации о возможной продаже в ближайшие месяцы Детского Мира. Хуже рынка торговались бумаги ММК, НЛМК и Мечела, потерявшие более 1%. Отметим, что благодаря сегодняшнему росту индексу МосБиржи удалось отыграть уровень 2350 пунктов, который вновь перешел в разряд поддержек. При этом ближайшими сопротивлениями для рынка выступают отметки 2500 и 2450 пунктов – максимумы октября и ноября. Техническая картина на графике индекса продолжает говорить в пользу роста. Вести же речь о более глубокой коррекции на рынке можно будет только в случае пробоя восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и проходящего в районе 2300 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль понес существенные потери. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,5%, торгуясь в районе 67,4 и 76,1 рубля соответственно. Окончание налогового периода привело к снижению поддержки рубля со стороны экспортеров. Это способствует более чувствительной реакции рубля на динамику цен на нефть. В результате, провал на рынке энергоносителей спровоцировал продажи в рубле. Отметим, что для более существенного роста американской валюте необходимо преодолевать сопротивление на уровне 68 рублей, что может открыть ей дорогу в район годовых максимумов, установленных в районе 70 рублей. При этом, с фундаментальной точки зрения, российская валюта продолжает оставаться недооцененной, что будет давить на пару доллар/рубль.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка