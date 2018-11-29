Банк ВТБ и ДОМ.РФ выпустят ипотечные облигации в рамках «Фабрики ИЦБ» на 500 млрд рублей

Банк ВТБ и ДОМ.РФ в рамках 10-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» подписали меморандум о расширении сотрудничества в целях дальнейшей реализации совместной программы по выпуску облигаций с ипотечным покрытием в рамках «Фабрики ИЦБ».
Меморандум предусматривает выпуск ипотечных облигаций объемом до 500 млрд руб. в период 2019-2021 гг. Облигации будут обеспечены пулами ипотечных кредитов, выданных группой ВТБ, и поручительством ДОМ.РФ.
Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, отметил, что развитие рынка ипотечной секьюритизации в России позволит повысить доступность жилья для населения. По его словам, «Фабрика ИЦБ» представляет эффективный рыночный инструмент, который дает импульс росту этого сегмента. ВТБ уже закрыл две успешные сделки в рамках «Фабрики ИЦБ» общим объемом 122,5 млрд руб и сейчас готовит третью транзакцию. Банк планирует и в дальнейшем сотрудничать с ДОМ.РФ при осуществлении новых транзакций, расширении инвесторской базы и повышении привлекательности данного инструмента для рынка.
«Мы продолжаем стратегическое партнерство с банком ВТБ по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг и увеличению числа и объема сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Развитие „Фабрики ИЦБ“ наряду с переводом рынка в электронный формат даст возможность снизить стоимость ресурсов для банков и, как следствие, позволит сделать доступнее ипотеку для граждан», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.
Стороны также отметили заинтересованность в совместном развитии рынка ипотечного жилищного кредитования, совершенствовании его инфраструктуры, повышении прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов, снижении транзакционных издержек рефинансирования ипотечных кредитов и привлечении широкого круга инвесторов, снижении стоимости ресурсов, привлекаемых в сферу ипотечного жилищного кредитования.
Справка
ВТБ и ДОМ.РФ в 2016 году подписали меморандум, который предусматривал сделки по ипотечной секьюритизации в рамках «Фабрики ИЦБ» объемом 100 млрд руб. На сегодняшний день объем реализованных сделок превысил запланированный. Банком России установлен коэффициент риска по вложениям в рублевые облигации ДОМ.РФ и рублевые ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ в размере 20% (в пределах рейтингового фондирования). Ранее коэффициент риска по таким ценным бумагам был равен 100%.