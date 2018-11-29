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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 ноября: 2 611,1499 руб/1 г золота и 30,7200/1 г серебра

29 ноября 2018
ЦБ РФ с 29 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 611,1499 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,7200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 788,5500 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 500,9600 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,0600 р. (0,72%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,49%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,1000 р. (0,95%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,0601 р. (2,00%).

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