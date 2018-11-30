Восхождение продолжается

В четверг российский фондовый рынок продолжил уверенную восходящую динамику. Однако если днем ранее индексы «вытащил» Газпром, то сегодня основным поводом к покупкам стал внешний фон. Так, на новостях о том, что Россия признает необходимость сокращения добычи и ведет переговоры с Саудовской Аравией, нефть марки Brent смогла оттолкнуться от многомесячного минимума, установленного в ходе сегодняшней сессии в районе поддержки на уровне 57,5 доллара за баррель, и подняться выше 59 долларов. Также поддержку нашим акциям оказал рост в США, прошедший днем ранее на заявления председателя ФРС. При этом в рамках сегодняшней сессии в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США наметилась коррекция – индексы Dow Jones и S&P500 за первые тридцать минут торгов потеряли порядка 0,2%. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 вырос на 1,1%, поднявшись выше 2400 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Мосэнерго и Россетей, прибавившие более 4%. Хуже рынка торговались ЭнелРоссия и Полиметал, упавшие на 2 и 1,9% соответственно. В результате сегодняшнего роста индекс МосБиржи сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2450 пунктов. Ее пробой откроет рынку дорогу к максимумам года, а также стимулирует спекулятивные покупки в российских акциях.



На валютной секции Московской биржи российский рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро упали на 1,1%, отступив до 66,2 и 75,3 рубля соответственно. Рост спроса на высокорисковые активы и восстановление цен на нефть способствовали интересу к рублю и позволили национальной валюте отыграть потери, понесенные в начале недели. Вполне возможно, что «медведи» в паре доллар/рубль продолжат владеть инициативой, чему поспособствует дальнейшее восстановление цен на нефть, в преддверии встречи ОПЕК+. В этом случае американская валюта может уже в начале следующей недели сделать шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65 рублей.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич