Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 30 ноября: 66,5335 руб/доллар США и 75,7484 руб/евро

30 ноября 2018
ЦБ РФ с 1 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,5335 руб.
  • 1 евро - 75,7484 руб.
  • 10 китайских юаней - 95,8158 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1007 р. (0,15%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1413 р. (0,19%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1215 р. (0,13%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Самое читаемое на сайте
Время первых. ​​​​​​​Почему «Восток Центр Иркутск» перешел на новую схему работы с дольщиками
Made at Baikal: кедровый грильяж КФ «АМТА» покоряет мировые рынки
Двузначные цифры доходности: мечтать или получать?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги