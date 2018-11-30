Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 ноября: 2 627,4700 руб/1 г золота и 30,3100/1 г серебра
30 ноября 2018
ЦБ РФ с 30 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 627,4700 руб.
- 1 грамм серебра - 30,3100 руб.
- 1 грамм платины - 1 763,1400 руб.
- 1 грамм палладия - 2 534,3899 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,3201 р. (0,63%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4100 р. (1,33%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,4100 р. (1,42%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
33,4300 р. (1,34%).
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