Доллар и индекс МосБиржи выросли по итогам ноября

В пятницу российский фондовый рынок ушел в коррекционное снижение после нескольких дней уверенного роста. Поводом к продажам послужили новости с полей саммита G-20, а также ситуация на внешних площадках. Так, на рынке энергоносителей вновь возобладали продажи, несмотря на заявления о подготовке сделки в рамках ОПЕК+, в результате чего нефть марки Brent отступила в район 58,3 доллара за баррель, упав более 1,5%. В Европе за два часа до закрытия основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 после первых тридцати минут торгов смогли сохранить позиции вблизи уровней закрытия четверга. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи отступил на 0,7%, до 2382 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Россетей и Алросы, потерявшие более 3,5%. Лучше рынка торговались Мосэнерго, РуссНефть и Банк Санкт-Петербург, прибавившие более 3%. Отметим, что по итогам ноября российскому рынку удалось продемонстрировать рост порядка 1,1%, тем самым отыграв часть потерь октября. Однако пока говорить о начале полноценного восстановления не приходится. При определенных обстоятельствах, а именно заключении сделки в рамках ОПЕК+, снижении напряженности в торговых войнах между США и Китаем, а также ростом ожиданий более плавного ужесточения денежно-кредитной политики в Штатах в 2019 году, в декабре наш рынок может получить поддержку, что позволит ему предпринять попытку переписать годовые максимумы.

На валютной секции Московской биржи в рамках пятничной сессии российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, растеряв большую часть роста предыдущего дня. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 1%, торгуясь в районе 66,9 рубля, евро поднялся на 0,6%, до 75,8 рубля. По итогам ноября американская валюта прибавила порядка 1,5%. При этом можно констатировать, что второй месяц наблюдается движение пары доллар/рубль в коридоре 65 – 68 рублей. Пока у американской валюты, несмотря на существенный провал на рынке энергоносителей, не хватает сил для продолжения восходящей динамики, начатой в августе. Однако и рубль на сложившемся негативном внешнем фоне не спешит укрепляться. Перед игроками сейчас стоят два важных вопроса: когда регулятор вернется с покупками валюты в пользу Минфина и что будет с нефтью после встречи ОПЕК+ на следующей неделе. Ответы на оба вопроса инвесторы получат в первой половине декабря.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка