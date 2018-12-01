Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 декабря: 2 610,6599 руб/1 г золота и 30,5100/1 г серебра
1 декабря 2018
ЦБ РФ с 1 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 610,6599 руб.
- 1 грамм серебра - 30,5100 руб.
- 1 грамм платины - 1 732,6700 руб.
- 1 грамм палладия - 2 549,8101 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,8100 р. (0,64%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2000 р. (0,66%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,4700 р. (1,73%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,4201 р. (0,61%).
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