Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 декабря: 2 610,6599 руб/1 г золота и 30,5100/1 г серебра ЦБ РФ с 1 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 610,6599 руб.

1 грамм серебра - 30,5100 руб.

1 грамм платины - 1 732,6700 руб.

1 грамм палладия - 2 549,8101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,8100 р. (0,64%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,66%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,4700 р. (1,73%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,4201 р. (0,61%) .

dims

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/ СИА /

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