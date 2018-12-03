Газпром: время покупать

Торговая динамика была разнонаправленной. В пятницу рынок откатился от достигнутого в четверг максимума за 3 недели по индексу Мосбиржи. Поводом послужила геополитика и снижение цены на нефть. Лидерами подъема стали акции М.Видео (MVID:RX 418,2, +3,95%). Лидерами снижения стали акции Россетей (RSTI:RX 0,73, -5,56%). Пара USD/RUB вновь поднялась выше отметки 67.



Газпром (GAZP:RX 161,29, -2,24%) отчитался за 3 кв. по МСФО. Выручка увеличилась на 27% в рублевом выражении, достигнув 5,9 трлн руб., драйверами стали рост объемов и цен на газ. Газ обеспечил 52% объема выручки. Самым быстрорастущим стал сегмент экспорта газа в Европу, что было достигнуто увеличением цен в рублевом выражении на 30% и объемов на 6%. Обращает на себя внимание рост удвоение финансовых расходов и увеличение долга на 10%. Однако выручка опередила темпы роста затрат. Не скорректированная прибыль за 9 мес. увеличилась на 72%. На мой взгляд, отчетность компании может вызвать позитивную реакцию рынка. По итогам года, по моим оценкам, выручка достигнет 7,8 трлн руб., а прибыль – 1,25-1,28 трлн руб., или около 52 руб. на акцию. Таким образом, Газпром – самая дешевая компания сектора, торгуется с мультипликатором Р/Е = 3, что на 80% ниже аналогов, при этом, у компании есть существенные драйверы роста продаж после 2020 г. – Сила Сибири, Турецкий поток и Северный поток-2. Долговая нагрузка, по моему мнению, может снизиться ниже 1,0х EBITDA после 2019 года. Ожидаемый годовой дивиденд: 12-13 руб. на акцию. Повышаем целевую цену до 230 руб. на горизонте 6 мес. Росту акций, по большому счету, мешает только геополитический фон. При отсутствии внешних рисков, цена могла бы вырасти до 280 руб. за год без учета дивидендов.



Ожидаю разнонаправленную динамику. Лучше рынка, на мой взгляд, будут акции Интер РАО, Газпрома, Аэрофлота. Рынки будут отыгрывать динамику цены на нефть и итоги саммита G20. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2420 п. Ориентир по паре USD/RUB:

66,00-67,00.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»